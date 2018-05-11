Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...
Hakan Atilla için özel rapor: Daha az güvenlik bir cezaevine taşınmalı 
Hakan Atilla için özel rapor:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki

(Görüntülü Haber) Emniyet şeridinde lastiği değiştirilen cipe TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün emniyet şeridinde lastik değiştirmek için park ettiği cipe arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.45 sıralarında, TEM...

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün emniyet şeridinde lastik değiştirmek için park ettiği cipe arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.45 sıralarında, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk Demir, idaresindeki 34 KB 5733 plakalı cipin patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde durdu. Aracının arkasına reflektör koyarak işaretleme yapan Selçuk Demir, lastiği değiştirdiği sırada arkadan gelen Murat Yıldırım idaresindeki 34 JG 7646 plakalı TIR cipe çarptı. Kazada cipin arka koltuğunda oturan Kayahanım Demir(61), araçtan fırlayarak TIR'ın altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Kayahanım Demir'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan Bedrettin Demir(62) Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayahanım Demir'in cenazesi ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri TIR sürücüsü Murat Yıldırım ile cipin sürücüsü Selçuk Demir'i ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314