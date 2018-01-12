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(Görüntülü Haber) Emniyet Müdürü: Uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, yeri gelirse kafalarını kıracağız

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Biz uyuşturucu satıcılarının...

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adıyaman'a gelen bir yolcu otobüsünü  Gölbaşı ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeta'nın da katıldığı aramada otobüsteki valizlerden birinde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi olduğu belirlenen yolcular M.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelilerin sahte kimlik kullandığı ve M.Ç.'nin 17 ayrı suçtan arandığı, 35 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu bulunduğu, S.K.'nın ise 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Operasyonu değerlendiren İl Emniyet Müdürü Metin Alper, uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Yakalanan bonzainin piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira civarında. Adıyaman'da daha önceden böyle büyük miktarda bonzai yakalaması olmadı. Hatta çevre illerde baktığımızda bonzai anlamında yüklü miktarda bu şekilde bir yakalama olmamıştı. Bu anlamda bataklığın kurutulmasına yönelik bir çalışma olduğunu değerlendirebiliriz. Adıyaman ilimize uyuşturucunun girmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz, çalışacağız. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.
 

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