(Görüntülü Haber) Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Huzur' açıklaması

Muhammed KILIÇ / ANKARA,() - EMNİYET Genel Müdürlüğü 81 ilde 80 bin personelle eş zamanlı gerçekleştirdiği Güven Huzur Türkiye-3 operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 181 kişinin yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Güven Huzur Türkiye-3 Uygulaması yapıldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutan Yrd. Ahmet Kendir'in, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip ettiği uygulamaya yönelik yapılan açıklamada, caydırıcılığın arttırılması vurgusu yapıldı. Operasyona toplam; 13.966 ekip, 17 hava aracı, 71 deniz aracı, 417 dedektör köpeği ve 80.088 personelin katıldığı bildirildi. 18 bin noktada uygulama yapıldığı ve başarıyla tamamladığına değinilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: '675.997 kişi kontrol edildi, arandığı tespit edilen 2.181 kişi yakalandı, 1.327 kişi gözaltına alınırken 1.953 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 1 adet uzun namlulu silah, 91 adet tabanca, 91 adet av tüfeği, 1.660 adet mermi, 38 adet kesici delici alet, 64 adet kurusıkı tabanca, 373,6 gr eroin, 4.722 gr esrar, 72 gr bonzai, 891 adet captagon, 80.268 paket kaçak sigara, 686 adet kaçak cep telefonu, 762 lt kaçak içki, 20 kg menşei belirsiz gümüş, 9.880 kg menşei tespit edilemeyen et ve 103 adet tarihi eser ele geçirildi. 193.852 araç kontrol edilerek 81 aranan araç yakalandı. 7.022 araca cezai işlem uygulandı ve 2.022 araç ise trafikten men edildi. 22.746 iş yeri kontrol edilerek 857 iş yerine cezai işlem uygulandı. 4.466 iş yeri ise kapatıldı.'