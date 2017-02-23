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(Görüntülü Haber) Emniyet binası yakınlarında şüpheli paket alarmı

BURSA’da otomobilden inerek emniyet binasına yakın olan köprüye siyah çanta asan bir kişi kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi’ni bir birine bağlayan köprü geliş ve...

BURSA’da otomobilden inerek emniyet binasına yakın olan köprüye siyah çanta asan bir kişi kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi’ni bir birine bağlayan köprü geliş ve gidiş trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin patlattığı çantadan kredi kartı POS cihazı çıktı. Merkez Nilüfer ilçesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü binasına yakınlarında, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi’ni bir birine bağlayan köprü üzerine otomobiliyle gelen kimliği belirsiz bir kişi köprüye çanta asarak kaçtı. Olayı gören vatandaşlar ise polis ekiplerine haber verdi. Köprü üzerine gelen polis ekipleri trafiği geliş ve gidiş istikametinde kapatarak bomba imha ekiplerini beklemeye başladı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Çantadan kredi kartı POS cihazı çıkarken patlatma esnasında Bursa-İzmir ve Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı. Metro seferleri ise kısa sürelğine durduruldu. Paketin patlatılmasıyla yol trafiğe açıldı metro seferleri yeniden başladı. Polis güvenlik kameralarından çantayı bırakan kişinin kimliğini araştırıyor.

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