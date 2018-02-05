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(Görüntülü Haber) Emekli uzman çavuş, gölde ölü bulundu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kanser hastası olduğu belirtilen emekli uzman çavuş Metin Çınarlı (50), gölde ölü bulundu. Gölbaşı Gölü kıyısında öğleden sonra gezen vatandaşlar, suda bir kişiyi hareketsiz görünce polis ve...

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kanser hastası olduğu belirtilen emekli uzman çavuş Metin Çınarlı (50), gölde ölü bulundu.

Gölbaşı Gölü kıyısında öğleden sonra gezen vatandaşlar, suda bir kişiyi hareketsiz görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla göle gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, emekli uzman çavuş Metin Çınarlı'ya ait olduğu belirlendi. Kanser olduğu belirtilen Çınarlı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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