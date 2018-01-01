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(Görüntülü Haber) Emekli albay kazada öldü

Mithat ÜNAL/ANAMUR, (MERSİN), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli albay İlhami Çakıcı (78) hayatını kaybetti. Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı Otogar üst kavşağında...

Mithat ÜNAL/ANAMUR, (MERSİN), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli albay İlhami Çakıcı (78) hayatını kaybetti. Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı Otogar üst kavşağında meydana geldi. Bir şarküteriden alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Çakıcı'ya, Alperen Yıldız (23) yönetimindeki 33 L 6677 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Çakıcı, park halindeki başka bir otomobilin arka bagajına çarparak yere düştü. Ağır yaralanan Çakıcı, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Alperen Yıldız gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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