(Görüntülü Haber) Emekleyerek girip, oyun makinelerinden paraları çaldı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, girdiği düğün salonunda güvenlik kameralarını fark eden hırsız, başını bezle kapatıp emekleyerek yanına gittiği, oyun makinesindeki bozuk paraları çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay,...
04 Nisan 2018 Çarşamba 12:40
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, girdiği düğün salonunda güvenlik kameralarını fark eden hırsız, başını bezle kapatıp emekleyerek yanına gittiği, oyun makinesindeki bozuk paraları çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Pencereyi açarak düğün salonuna giren bir kişi, güvenlik kameralarını fark edince başını bezle kapatıp, emekleyerek içeride bulunan oyun makinelerinin yanına gitti. Oyun makinelerini açan hırsız, kutularda bulunan madeni paraları çaldı. Sabah düğün salonuna gelen çalışanlar, oyun makinelerinin açıldığını görünce, polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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