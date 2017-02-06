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(Görüntülü Haber) Elyaf fabrikasında yangın 5 işçi zehirlendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,() DÜZCE'de elyaf fabrikasında çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Beyköy Beldesi'ndeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elyaf fabrikasında yangın çıktı....

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,() DÜZCE'de elyaf fabrikasında çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Beyköy Beldesi'ndeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elyaf fabrikasında yangın çıktı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşçiler de itfaiye ekiplerine yardım ederek söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak 5 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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