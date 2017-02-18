(Görüntülü Haber) Elleriyle kazarak ceset aradılar

ADANA'da oturan 27 yaşındaki Gökhan Nas'ı döverek öldüren arkadaşları 28 yaşındaki Mehmet Sait Süslü ile 30 yaşındaki Halil Süslü cesedi molozların arasına gömdü. Cinayeti ortaya çıkartan polis, molozları elleriyle kazarak Nas'ın cesedini buldu. Merkez Yüreğir İlçesi'nin Güneşli Mahallesi'nde oturan Gökhan Nas, dün akşam saatlerinde arkadaşları Mehmet Sait Süslü ve ağabeyi Halil Süslü ile buluşmak için evden çıktı. Bir arkadaşından emanet aldığı 01 DPP 54 plakalı otomobil ile buluşmaya giden Gökhan Nas, gece eve dönmedi. Sabah saatlerinde Gökhan Nas'ın emanet aldığı otomobil Güneşli Mahallesi'nde park halinde bulundu. İhbar üzerine gelen polisler, kapıları açık haldeki otomobili inceledi, içerisinde kan izleri olduğunu belirledi. Polisin plaka kayıtlarından ulaştığı otomobil sahibi, aracını emanet olarak arkadaşı Görhan Nas'a verdiğini söyledi. SUÇUNU İTİRAF ETTİ Gökhan Nas'ı bulmak için çalışma yapan ekipler, ailesi ile temasa geçti. Nas'ın yakınları, "Akşam, arkadaşları Mehmet Sait ve Halil ile buluşacaktı. Gitti, geri dönmedi" diye ifade verdi. Bunun üzerine Mehmet Sait Süslü gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Mehmet Sait Süslü, cinayet bürosu dedektiflerine "Gökhan'ı öldürüp gömdük" diyerek suçunu itiraf etti. DOLANDIRICILIK İDDİASI Gökhan Nas'ın kendilerini dolandırdığını iddia eden Mehmet Sait Süslü, şunları anlattı: "Gökhan, 'bir adam var dolandırıcağız' dedi. Adamın evine pimapen işi yapacaktık. Adamdan 4 bin lira almış, biz işe başladık, bize 50 lira verdi. Paranın az olduğunu söyledik, hepsini kendine aldı, bize vermedi. Vatandaştan almak isteyince de engel oldu. Akşam konuşmak için çağırdık, arabanın içerisinde konuşurken tartışma çıktı. Dövdük, hareketsiz kalınca da getirip gömdük." MOLOZLARIN ARASINDA BULUNDU Mehmet Sait Süslü'nün itirafı üzerine çalışma başlatan polis, Bahçelievler Mahallesi'ndeki eski kum ocağında bulunan moloz yığınları arasında Gökhan Nas'ın cesedini aradı. Elleri ile molozları kazan polis ekipleri, Nas'ın cesedini buldu. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Sait Süslü sorguya alınırken, cinayete karıştığı belirlenen Halil Süslü'nün yakalanması için ekipler araştırmasını sürdürüyor.