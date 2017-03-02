(Görüntülü Haber) Elif öğretmenin katil zanlısı tutuklandı

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, 2 çocuk annesi 50 yaşındaki İngilizce öğretmeni Elif Isparta'yı öldürdüğü öne sürülen 26 yaşındaki Recep Kırtıl, tutuklandı. Yakalanmadan önce Elif öğretmenin cep telefonunu da yaktığı belirlenen Kırtıl'ın, cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'nde 28 Şubat'ta evli ve 2 çocuk annesi Elif Isparta'dan haber alamayan yakınları, Çanakkale'nin Çan İlçesi'ndeki güreşlere devesiyle katılan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Enis Isparta'yı arayıp, eşine ulaşılamadığını bildirildi. Yakınlarının haber vermesiyle hemen kente dönen Ali Enis Isparta, evine geldiğinde, eşini kanlar içindeki cesedini buldu. Ali Enis Isparta'nın haber vermesiyle eve gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif Isparta'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemesi ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada incelemeye alınan çevredeki güvenlik kamerası görüntülülerinde Elif Isparta'nın evinin korkuluklarından tırmanan bir kişi belirlenmiş, yapılan parmak izi çalışmasında şüphelinin kimliğinin Recep Kırtıl olduğu ortaya çıkmıştı. Edremit yakınlarındaki bir zeytin tarlasında yakalanarak gözaltına alınan Kırtıl, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği ifade edilen Kırtıl tutuklandı.