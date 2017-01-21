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(Görüntülü Haber) Elektrikli soba kanepeyi tutuşturdu, dumandan zehirlenip öldü

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da 35 yaşındaki Barış Tunç, yalnız yaşadığı evde elektrikli sobanın kanepenin üzerine devrilmesi sonucu çıkan küçük çaplı yangında, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, merkez Osmangazi...

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da 35 yaşındaki Barış Tunç, yalnız yaşadığı evde elektrikli sobanın kanepenin üzerine devrilmesi sonucu çıkan küçük çaplı yangında, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi 8. Akasya Sokak'ta meydana geldi. İmam nikahlı eşinden bir süre önce ayrılan 4 yaşında bir kızı bulunan Barış Tunç, bugün çalıştığı dürümcüye gitmedi. Cep telefonuna da cevap vermeyen Tunç'un durumundan şüphelenen mesai arkadaşları, iş çıkışı yalnız yaşadığı evine gitti. İçeriden duman geldiğini fark eden arkadaşları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Barış Tunç'un cesedi ile karşılaştı. Barış Tunç'un uyuduğu sırada ısınmak için çalıştırdığı elektrikli sobanın kanepenin üzerine devrildiği, yavaş yavaş yanan kanepeden çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. İncelemede ayrıca, elektrikli soba düşünce evin sigortalarının attığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Barış Tunç'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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