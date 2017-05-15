(Görüntülü Haber) Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

KONYA'da park halindeki elektrikli bisikletin kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, 13 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa B.'ye ait park halindeki elektrikli bisiletin yanına gelen bir şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra bisikletin üzerine binerek direksiyonun yönünü yolda doğru çevirdi. Bir süre bekleyen şüpheli daha sonra çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden bisikleti iterek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise çevredeki işyeryerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.