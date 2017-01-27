(Görüntülü Haber) Elektrik kesintilerine tepki gösteren mahalleli yol kapattı

ŞANLIURFA’da, uzun süredir devam eden eletrik kesintilere tepki gösteren 100 kişilik mahalle sakini, Akçakale karayolunu trafiğe kapattı. Polislerin görüştüğü mahalleli, sorunun çözüleceği sözü verilmesinin ardından eyleme son verdi. Hayati Harrani Mahallesi’nde sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren 100 kişilik kalabalık, DEDAŞ merkez binası önünde toplandı. Burada sorunlarına çözüm isteyen mahalle sakinleri, kimseyle iletişim kuramayınca Şanlıurfa- Akçakale karayolunu trafiğe kapattı. Kısa süreliğine kapanan yol için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polislerin görüştüğü mahalle sakinlerinden 4 temsilci seçilerek DEDAŞ yetkilileriyle görüştürüldü. Polislerin ve DEDAŞ yetkililerin görüştüğü mahalle sakinlerine, elektrik kesintisi sorunun çözüleceği sözü üzerine yolu kapatan kalabalık eylemlerine son verip evlerine döndü.