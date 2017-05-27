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(Görüntülü Haber) Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarpıp orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden...

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarpıp orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden 68 yaşındaki Ahmet Ç. yönetimindeki 67 EY 300 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Ardından orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü Ahmet Ç. yaralandı. Sürücü, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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