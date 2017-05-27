(Görüntülü Haber) Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza saat 17.00 sıralarında Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden 68 yaşındaki Ahmet Ç. yönetimindeki 67 EY 300 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Ardından orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü Ahmet Ç. yaralandı. Sürücü, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden 68 yaşındaki Ahmet Ç. yönetimindeki 67 EY 300 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Ardından orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü Ahmet Ç. yaralandı. Sürücü, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.