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(Görüntülü Haber)Elektrik direğindeki patlamalar paniğe yol açtı

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, () Bahçelievler'de bir elektrik direğinden sıçrayan kılıvcım ve yaşanan patlamalar sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay, önceki gün Bahçelievler'de meydana geldi. Elektrik...

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, () Bahçelievler'de bir elektrik direğinden sıçrayan kılıvcım ve yaşanan patlamalar sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay, önceki gün Bahçelievler'de meydana geldi. Elektrik direğindeki kablolar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Elektrik direğinden patlamalar eşliğinde kıvılcımlar sıçradı. KIVILCIMLAR SOKAĞI AYDINLATTI Sokağı aydınlatan patlamalar sırasında mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken kıvılcımların sıçradığı iki araçta küçük çaplı maddi hasar oluştu. Sokak sakinleri direğin çevresinde bulunan araçlarını olay yerinden uzaklaştırdı. Alevlerin sıçradığı bir ağaçtaki yangın ise vatandaşlar tarafından söndürüldü. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ve elektrik ekipleri yangına müdahale etti. Olay anında yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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