(Görüntülü Haber) Ele geçirilen sahte ve kaçak içki ve tütün imha edildi

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da son 1 yıl içinde ele geçirilen sahte ve kaçak üretim ile gümrük kaçağı içki ve tütünler, polis ekiplerince imha edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Şubesi önüne getirilen kamyonete yüklenen 2 bin 440 şişe viski, votka, rakı gibi sahte, kaçak üretim ya da gümrük kaçağı içki ile 812 paket sigara kağıdı, 395 paket sigara, 71 kilo nargile tütünü, 28 kilo tütün, 29 paket nargile aroması, 24 kilo nargile kömürü ve 16 paket puro imha edilmek üzere Ortakent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisine götürüldü. Ürünler, burada görevlilerin kontrolüyle imha edildi. Sahte içkiler, görevliler tarafından tek tek kırılırken, kaçak tütün ürünleri ise yakılarak imha edildi. Sahte içki şişeleri ise geri dönüşümde kullanılmak üzere tesis yetkililerince teslim alındı. Bodrum Belediyesi Temizlik Şirketi Ortam Saha Kontrol Amiri Üstün Akkaş, "Emniyet müdürlüğümüzce yapılmış olan operasyonlar sonucu yakalanmış olan kaçak içki ve tütün mamullerinin emniyet idari amirleri ile beraber taşımasını yapılarak imha merkezinde imhasını gerçekleştiriyoruz. İçki ve kaçak içkiler bir de tütün mamulleri, sigaralar, nargile tütünleri var. Tütün ürünleri yakılıyor, diğer içkiler ise kepçe ile tek tek kırılıp atılacak" dedi.