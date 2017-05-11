(Görüntülü Haber) Elbise dolabında kenevir serası
ERZİNCAN’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde elbise dolabının içerisinde kurulan düzenekle yetiştirilen hintkeneviri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat...
11 Mayıs 2017 Perşembe 17:43
ERZİNCAN’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde elbise dolabının içerisinde kurulan düzenekle yetiştirilen hintkeneviri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapan Ş.K. (23) ve A.G.Y.'ye (23) ait iki evde yapılan aramalarda 532,6 gram toz esrar, bir miktar hintkeneviri tohumu ile evin yatak odasında bir elbise dolabının içerisine oluşturulan özel serada 9 kök hintkeneviri ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve izolasyon yapılan elbise dolabındaki hintkenevirleri imhan edilmek üzere emniyete götürüldü. 2 zanlı hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kanunu ile ilgili yasal işlem başlatıldı.
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