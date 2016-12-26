(Görüntülü Haber) Elazığ’da PKK/KCK operasyonunda 8 tutuklama
ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK'yı öven ve örgütsel paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 20 Aralık'ta gözaltına alınan ve bugün Adliyeye çıkarılan...
26 Aralık 2016 Pazartesi 16:24
ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK'yı öven ve örgütsel paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 20 Aralık'ta gözaltına alınan ve bugün Adliyeye çıkarılan 12 kişiden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 20 Aralık'ta Elazığ merkez ve ilçelerinde sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK'yı öven ve örgütsel paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasından sonra bugün adliyeye çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade veren 8 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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