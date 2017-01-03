(Görüntülü Haber) Elazığ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Elazığ, Batman, Bingöl, Kütahya, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 11 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak; 3 Ocak 2017 tarihinde Elazığ il merkezli aralarında Elazığ Karakoçan İlçesi, Batman, Bingöl, Kütahya, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu toplam 7 ilde eş zamanlı olarak, daha önceki çalıştıkları kurumlardan ihraç/çalışmakta olan zabıt katibi, öğretmen ve memur olmak üzere toplam 18 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 8 şüpheli ilimizde, 3 şüpheli diğer illerde yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli operasyon kapsamında 2 Ocak 2017 tarihinde tutuklamış, 6 şüphelinin ise arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.