(Görüntülü Haber) Elazığ'da sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama
ELAZIĞ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK...
07 Mart 2018 Çarşamba 13:48
ELAZIĞ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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