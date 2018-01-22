(Görüntülü Haber) Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı
ELAZIĞ'da sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı baskın ile suçüstü gözaltına alındı. Elazığ Merkez Yenikapı köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde aldıkları bir...
22 Ocak 2018 Pazartesi 19:14
ELAZIĞ'da sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı baskın ile suçüstü gözaltına alındı. Elazığ Merkez Yenikapı köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Kaçak kazı yapanları tespit eden ekipler, şahısların kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kepçeler aracılığıyla kazı bölgesinde yaklaşık 11 metre çukur kazıldığı tespit edildi. Jandarma ayrıca 1 adet hilti, 4 adet kürek, 100 metre elektrik kablosu ve 2 adet kazma ele geçirdi. Kaçak kazı ile ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma devam ediyor.
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