(Görüntülü Haber) Elazığ'da iki cip kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
ELAZIĞ'da, iki cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Güntaç T. idaresindeki 07 AGA 40 plakalı cip, karşı yönden gelen ve sürücüsünün...
23 Mart 2018 Cuma 09:46
ELAZIĞ'da, iki cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Güntaç T. idaresindeki 07 AGA 40 plakalı cip, karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 23 LA 791 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçlarda benzin kaçağı olmasından dolayı bölgeyi boşaltarak önlem aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.