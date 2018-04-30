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(Görüntülü Haber) Elazığ'da faciaya kıl payı

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da, seyir halinde olan beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontromldan çıkarak petrol istasyonuna girdi. Yan dönerek, kontrolsüz bir şekilde petrol istasyonuna giren beton mikseri, şans eseri...

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da, seyir halinde olan beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontromldan çıkarak petrol istasyonuna girdi. Yan dönerek, kontrolsüz bir şekilde petrol istasyonuna giren beton mikseri, şans eseri yanına kadar geldiği akaryakıt pompasına çarpmadan durdu. Faciadan kıl payı dönülen olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Elazığ'da dün meydana gelen olayda; Kovancılar ilçesinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Hacı Çınar idaresindeki beton mikseri, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sebebiyle, sürücünün kontrolünden çıkarak kaymaya başladı. Karayolunda bir süre sürüklenen beton mikseri, yol kenarında bulunan petrol istasyonuna doğru kaymaya başladı. Sürüklenerek petrol istasyonuna giren mikser, akaryakıt pompasına çarpmak üzereyken, şans eseri durdu. Sürüklenerek benzin pompalarına kadar gelen mikser, pompa korumalarına çarparak durabilirken, büyük bir facia kıl payı atlatıldı. Yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kaza, petrol istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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