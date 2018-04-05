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(Görüntülü Haber) Elazığ'da çocuklara 36 ayrı evi soyduran hırsızlık şebekesi yakalandı

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, () -ELAZIĞ'da, çeşitli tarihlerde küçük yaşta çocuklara 36 ayrı konutta hırsızlık yaptırdıkları tespit edilen 1'i kadın 5 kişilik hırsızlık şebekesi yakalandı. Merkezde 2018 yılının ilk 3 ayında...

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, () -ELAZIĞ'da, çeşitli tarihlerde küçük yaşta çocuklara 36 ayrı konutta hırsızlık yaptırdıkları tespit edilen 1'i kadın 5 kişilik hırsızlık şebekesi yakalandı. Merkezde 2018 yılının ilk 3 ayında evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, küçük yaşta çocuklara hırsızlık yaptıran bir şebekeyi tespit etti. Polis ekipleri, hırsızlık yapan çocuklarla bağlantısı olduğu belirlenen kişiler hakkında araştırmasını derinleştirerek, Elazığ merkezde 2 ve Bingöl'de ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, polis ekipleri 1'i kadın olmak üzere 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların, Elazığ'da 36 evdeki hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'sinin çocuk olduğundan dolayı adli kontrol şartıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderilirken, çocuklara hırsızlık yaptıran 3 kişi Adliyedeki işlemleri sürüyor.

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