DEAŞ, KAMUFLE TUZAKLARLA SİVİLLERİN KAÇIŞINI ENGELLİYOR Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından Suriye'nin El Bab bölgesinde mayın ve el yapımı patlayıcılar kullanılarak hazırlanan sivillerin kaçmalarını engelleyecek tuzakların fotoğraflarını paylaştı. DEAŞ'lı teröristlerin, mayın ve el yapımı patlayıcılarla hazırladığı harekete duyarlı sensörler yerleştirilen tuzakların arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle edildiği belirtildi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, teröristlerin hazırladığı tuzaklar nedeniyle bölgedeki onlarca sivil yaşamını yitiriyor. Kaynaklar, evlerin kapı önlerine belirli istikametlerde, taşların içi oyularak yerleştirilen ve yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcıların tuzaklandığına dikkat çekti.
(Görüntülü Haber) El Bab'tan kaçmaya çalışan 30 kişiyi öldüren DEAŞ'ın 114 hedefi imha edildi (2)
DEAŞ, KAMUFLE TUZAKLARLA SİVİLLERİN KAÇIŞINI ENGELLİYOR Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından Suriye'nin El Bab bölgesinde mayın ve el yapımı patlayıcılar kullanılarak hazırlanan sivillerin kaçmalarını...
26 Aralık 2016 Pazartesi 15:59
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