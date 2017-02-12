GAZİANTEP, () - SURİYE’nin El - Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile bu sabah çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de başlattığı Fırat Kalkanı harekatının 173'üncü gününde şehit olan askerlerin sayısı 67’ye çıktı.
(Görüntülü Haber) El Bab'ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı
GAZİANTEP, () - SURİYE’nin El - Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile bu sabah çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de başlattığı Fırat Kalkanı harekatının 173'üncü...
12 Şubat 2017 Pazar 12:22
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