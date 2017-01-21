Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifi Meclisten geçti, son söz Milletin
Anayasa Meclis'te tamam, son söz...
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...

(Görüntülü Haber) El Bab şehidi Bahattin Bakır'ın cenazesi Zonguldak'ta (2)

5 BİN KİŞİ UĞURLADI Şehit Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morgundan alınıp konvoy eşliğinde Devrek Kent Meydanı'na getirildi. Şehidin tabutu askerlerin omuzunda meydandaki Merkez Yeni Camisi'ne taşınırken,...

5 BİN KİŞİ UĞURLADI Şehit Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morgundan alınıp konvoy eşliğinde Devrek Kent Meydanı'na getirildi. Şehidin tabutu askerlerin omuzunda meydandaki Merkez Yeni Camisi'ne taşınırken, annesi Hatime, kız kardeşi Habibe Bakır ve ablası Nazife Küçükkaya tabutun arkasında gözyaşı döktü. Şehidin babası Hüseyin Bakır, tabutun başında taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Hatime de kızları ile birlikte tabut başında ağladı. Şehidin kardeşi Habibe Bakır, ağabeyinin tabutunu defalarca öptü. Küçük kızı 1.5 yaşındaki Buğlem Naz ile tabutun başına gelen kız kardeşi Nazife Küçükkaya da "Canımın parçası. Ne biz sana doyduk, ne sen bize doydun. Sen istediğin yere gittin. Şehit olmak istiyordun istediğin oldu" diyerek ağıt yaktı. Küçük Buğlem de ağzındaki emziği ile olanlardan habersiz annesi ve yakınlarının kucağında dayısının tabutuna dokundu. İkindi namazı ardından cenaze namazına geçildi. Zonguldak Valisi Ali Kaban, Bartın Valisi Nusret Dirim, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Şerafettin Turpçu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ile yaklaşık 5 bin kişi cenazede yer aldı. Cenaze namazı kılınması ardından şehidin cenazesi ilçeye bağlı Pınarönü Köyü'ne götürülerek toprağa verildi. Ersin ERCAN-Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak), ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55