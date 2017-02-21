(Görüntülü Haber) El Bab şehidi astsubay, anne ve babasından helallik istemiş (2)

Ruhan YALÇIN- İsmet KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ), () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da şehit olan Komanda Piyade Astsubay 33 yaşındaki Yunus İşcan'ın, babası Yavuz İşcan, "Oğlum pazar günü telefonla aradı. 'Baba görev gereği El Bab'a gidiyoruz. Ne olur ne olmaz, hakkınızı helal edin, anneme de selam söyle o da hakkını helal etsin' demişti" dedi. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugün El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının temizliği sırasında iş makinesinin üstünden geçtiği patlayıcının infilak etmesiyle 2 asker yaralanırken, Komando Piyade Astsubay Yunus İşcan şehit oldu. İşcan'ın şehit olduğu haberi anne ve babasının yaşadığı memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ne ateş düşürdü. İlçenin Şalgamlı Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Havva İşcan, gözyaşları dökerken, ağıtlar yaktı. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan anne İşcan, "Sana nasıl kıydılar, kınalı yavrum. Güzel yüzlü çocuğum" diye gözyaşları döktü. Şehidin çiftçilik yapan babası Yavuz İşcan, oğlunun şehit olduğuni eve gelen komutanlardan öğrendiğini belirterek, "Komutanları görünce şaşırdım ve hayırdır diye sordum. Gerçekten hayırmış, oğlum şehit olmuş" dedi. Şehit astsubay oğlu Yunus İşcan'ın pazar günü kendisini telefonla aradığını belirten Yavuz İşcan, "Baba, görev gereği El Bab'a gidiyoruz. Ne olur ne olmaz, hakkınızı helal edin. Anneme de selam söyle o da hakkını helal etsin dedi" diye konuştu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan ilçe halkı da taziyede bulunmak üzere eve akın etti. Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan şehit Komando Piyade Astsubay Yunus İşcan'ın bir süre önce geçici görevle Gaziantep'e gittiği belirtildi. Hafife Özden İşcan ile evli olan şehit Astsubay Yunus İşcan'ın 1.5 yaşında Yiğit adında bir oğlu bulunuyor. Şehidin Kayseri'de yaşayan eşinin acı haberi alır almaz oğlu ile birlikte eşinin toprağa verileceği Hayrabolu'ya gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehit Astsubay İşcan'ın daha önce de Irak'ın Başika kentinde bir süre görev yaptığı öğrenildi. Şehit Astsubay İşcan'ın cenazesinin yetişmesi halinde bugün Hayrabolu İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.