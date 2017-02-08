2 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU Suriye'nin El Bab bölgesinde dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra 2 asker daha şehit oldu. Gün içerisinde şehit olan asker sayısı 4'e yükselirken, 169 gündür devam eden harekattaki şehit sayısı ise 60 oldu. Şehit askerlerin cenazeleri helikopter ile otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
(Görüntülü Haber) El Bab'dan acı haber: 4 şehit, 15 yaralı (4)
2 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU Suriye'nin El Bab bölgesinde dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra 2 asker daha şehit oldu. Gün içerisinde şehit olan asker sayısı 4'e yükselirken, 169 gündür devam...
08 Şubat 2017 Çarşamba 19:09
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