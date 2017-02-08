(Görüntülü Haber) El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı

ŞEHİT CENAZELERİ GAZİANTEP'E GELDİ Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanları ile yaşanan çatışmada şehit olan 2 askerin Türk bayrağıyla bakrılı cenazeleri, helikopterle Gaziantep'e getirildi. Burada sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşınan cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Bu 2 şehitle birlikte Fırat Kalkanı harekatının 169'uncu gününde şehitlerin sayısı 58'e yükseldi. Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()