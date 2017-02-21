YARALI ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ Patlayıcı temizliği yapılan Suriye'nin El Bab bölgesinde iş makinesinin EYP'nin üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen ve Astsubay Yunus İşcan'ın şehit olduğu patlamada yaralanan 2 asker, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sınır hattına getirilmelerinin ardından ambulansla Kilis'e sevkedilerek acil serviste tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Bu arada yaralı askerlerin taşıyan ambulansın Elbeyli İlçesi yakınlarında refüje çarparak kaza yapması üzerine, çağırılan yeni bir ambulansla hastaneye ulaştırıldığı öğrenildi. Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()
(Görüntülü Haber) El Bab'dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı (2)
YARALI ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ Patlayıcı temizliği yapılan Suriye'nin El Bab bölgesinde iş makinesinin EYP'nin üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen ve Astsubay Yunus İşcan'ın şehit olduğu patlamada yaralanan 2 asker, tedavi...
21 Şubat 2017 Salı 11:55
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