(Görüntülü Haber) El Bab'da yaralanan 9 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun 9 askeri, tedavi için Kilis'e getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklenen ve Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu mensubu 9 asker yaralandı. Yaralı askerler, diğer ÖSO üyeleri tarafından araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı ÖSO askerlerinin acil servisteki tedavileri devam ediyor.