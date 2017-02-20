Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

(Görüntülü Haber) El Bab'da yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

SURİYE'nin El Bab Bölgesi'nde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 8 asker, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Suriye'de devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın...

SURİYE'nin El Bab Bölgesi'nde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 8 asker, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Suriye'de devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen ÖSO güçleri ile terör örgütü DEAŞ militanları ile arasında sabah saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 8 ÖSO askeri, sınır hattına ulaştırıldıktan sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Tedavisine başlanan yaralı ÖSO üyelerinden durumu ağır olanlar, Gaziantep'e sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.