Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silahlı başkanlık sistemi paylaşımına tepki
Sosyal medyada 'Hayır'a silahlı tehdit
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel soruları cevapladı
Almanya her ay 500 mülteci...
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
İstanbul Otogarda yangın çıktı...
İstanbul Otogarda yangın çıktı...

(Görüntülü Haber) El Bab'da yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı ve çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup 15 asker, tedavi için Kilis'e getirildi. Türk Silahlı...

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı ve çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup 15 asker, tedavi için Kilis'e getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde ÖSO güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Çatışmalarda bazı ÖSO askerleri yaralandı. Yaralanan askerlerden 15'i, sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirelerek tedaviye alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.