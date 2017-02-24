Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, () - SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Ölenlerin olduğu belirtilen saldırıda yaralanan çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu ve Suriyeli sivil, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Saat 10.30 sıralarında DEAŞ'tan temizlenen El Bab merkezinde sivillerin ve ÖSO güçlerinin bulunduğu alanda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar, araçlarla sınır hattına taşındı ve ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şu ana kadar hastaneye getirilenlerin sayısı 40'ı aşarken, halen yaralı helmeye devam ettiği kaydedildi. Yaşanan hareketlilik sonrası hem hastanede hem de sınır hattında güvenlik güçleri önlemlerini artırdı.
(Görüntülü Haber) El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı, çok sayıda yaralı var (2)
Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, () - SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Ölenlerin olduğu belirtilen saldırıda yaralanan çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu...
24 Şubat 2017 Cuma 12:00
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