Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176 gündür sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde 5 Türk askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) El Bab'da 5 asker yaralandı
Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176...
15 Şubat 2017 Çarşamba 10:10
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