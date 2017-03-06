Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 4 Türk askeri, Kilis ve Gaziantep'te tedaviye alındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde öğle saatlerinde 4 Türk askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, sınır hattına ulaştırıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 3'ü Kilis 1'i ise Gaziantep'te tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
(Görüntülü Haber) El Bab'da, 4 Türk askeri yaralandı
Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 4 Türk askeri, Kilis ve Gaziantep'te tedaviye alındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde öğle...
06 Mart 2017 Pazartesi 15:23
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