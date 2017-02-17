Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 Türk ve 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) El Bab'da 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 Türk ve 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan...
17 Şubat 2017 Cuma 17:46
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