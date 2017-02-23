Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 Türk ve 10 Özgür Suriye Ordusu askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde 1 Türk ve 10 ÖSO askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan Türk askeri ve ÖSO üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
(Görüntülü Haber) El Bab'da 1 Türk ve 10 ÖSO askeri yaralandı
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 Türk ve 10 Özgür Suriye Ordusu askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin...
23 Şubat 2017 Perşembe 19:25
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