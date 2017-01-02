Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te konuşlu birliklerden, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesine, aralarında obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 132'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından El Bab bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Öğleden sonra sınır hattındaki Elbeyli'de konuşlu birliklerden yola çıkan aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu askeri araçlar ile personeller, güvenlik önlemleri arasında sınırı geçerek El Bab bölgesine gitti.
(Görüntülü Haber) El Bab'a askeri sevkiyat
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te konuşlu birliklerden, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesine, aralarında obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Fırat...
02 Ocak 2017 Pazartesi 17:33
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.