Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da polisin düzenlediği operasyonda, bir ekmek fırınında nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen piyasa değeri 3.5 milyon lira olduğu belirtilen 2.5 ağırlığında saf alüminyum ele geçirildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'ndeki bir ekmek fırınına akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Fırında arama yapan polis, odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 2.5 kilo ağırlığında saf alüminyum ele geçirdi. Piyasa değeri 3.5 milyon lira olduğu belirtilen alüminyumla ilgili işyerinde çalışan 34 yaşındaki Yunus Y. gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Ekmek fırınında saf alüminyum ele geçirildi
Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da polisin düzenlediği operasyonda, bir ekmek fırınında nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen piyasa değeri 3.5 milyon lira olduğu belirtilen 2.5 ağırlığında saf alüminyum...
20 Ocak 2017 Cuma 21:17
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