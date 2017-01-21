(Görüntülü Haber) Ekmek fırınına silahlı saldırı güvenlik kamerasında
ADIYAMAN’da, ekmek fırınına bir kişinin pompalı tüfekle ateş açma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen perşembe gecesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından ekmek fırınına pompalı...
21 Ocak 2017 Cumartesi 12:52
ADIYAMAN’da, ekmek fırınına bir kişinin pompalı tüfekle ateş açma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen perşembe gecesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından ekmek fırınına pompalı tüfekle ateş açıldı. Fırının camlarının kırıldığı saldırı sonrası, tüfekle ateş açan şüpheli kaçtı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis tarafından yapılan inceleme sonrası boş kartuşlara incelenmek üzere el konuldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, fırına ateş açarak kaçtığını saptadığı M.H.Y.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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