Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifi Meclisten geçti, son söz Milletin
Anayasa Meclis'te tamam, son söz...
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...

(Görüntülü Haber) Ekmek fırınına silahlı saldırı güvenlik kamerasında

ADIYAMAN’da, ekmek fırınına bir kişinin pompalı tüfekle ateş açma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen perşembe gecesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından ekmek fırınına pompalı...

ADIYAMAN’da, ekmek fırınına bir kişinin pompalı tüfekle ateş açma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen perşembe gecesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından ekmek fırınına pompalı tüfekle ateş açıldı. Fırının camlarının kırıldığı saldırı sonrası, tüfekle ateş açan şüpheli kaçtı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis tarafından yapılan inceleme sonrası boş kartuşlara incelenmek üzere el konuldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, fırına ateş açarak kaçtığını saptadığı M.H.Y.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55