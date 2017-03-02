Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

(Görüntülü Haber) Ekmek bıçağıyla kız kardeşini rehin aldı (1)

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Furkan B., 13 yaşındaki kız kardeşi İlayda B.'yi evde ekmek bıçağıyla rehin aldı. Polisin, Furkan B.'yi ikna...

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Furkan B., 13 yaşındaki kız kardeşi İlayda B.'yi evde ekmek bıçağıyla rehin aldı. Polisin, Furkan B.'yi ikna etme çabaları devam ediyor. Olay, saat 20.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Anamur Devlet Hastanesi yakınındaki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Furkan B., bulunduğu odanın kapısını kilitleyip, ekmek bıçağıyla yanındaki kız kardeşi İlayda B.'yi rehin aldı. Odadan gelen bağrışmaları duyan anne ve baba, kapının kilitli olduğunu görünce polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekibi, Furkan B.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polislere destek olarak iki psikolog ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Psikolojik tedavi gördüğü, ancak ilaçları kullanmayı reddettiği iddia edilen Furkan B'yi, ikna çabaları sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.