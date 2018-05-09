(ek görüntü) MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ANİDEN DURAN TAKSİYE BÖYLE ÇARPTI İstanbul Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde meydana gelen kazada aniden duran taksiye arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi takla atarak yere savruldu. Kazanın ardından diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu. Hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı tüneldeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
(Görüntülü Haber) (ek görüntü) MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ANİDEN DURAN TAKSİYE BÖYLE ÇARPTI
(ek görüntü) MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ANİDEN DURAN TAKSİYE BÖYLE ÇARPTI İstanbul Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde meydana gelen kazada aniden duran taksiye arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından...
09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:50
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