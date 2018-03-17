(Görüntülü Haber) (ek bilgi ve görüntülerle) TEM'de zincirleme kaza





*Kaza nedeniyle İstanbul istikametine tüm şeritler bir süre kapandı





Haber:İstanbul



TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı. Araçlar emniyet şeridinden ilerledi.



Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası otoyolun 3 şeridi de trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapanınca araçlar emniyet şeridinden ilerledi. İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından araçlar kaldırıldı.