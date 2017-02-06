(Görüntülü Haber) Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem 3

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,() - EGE Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ege Bölgesi kıyı şeridi ile Bursa ve Tekirdağ'dan da hissedildi. Çanakkale'de bugün saat 05.51 'de merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Muğla, Aydın, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'dan da hissedilen depremde ilk gelen bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.