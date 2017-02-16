6 KİŞİ TUTUKLANDI Edirne Emniyet Müdrürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gözaltına aldığı 10 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Edirne 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden V.Y., E.Y., R.B., D.B., N.A. ve A.K., tutuklanırken A.A., C.Y., R.K. ve V.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) Edirne’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı (2)
6 KİŞİ TUTUKLANDI Edirne Emniyet Müdrürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gözaltına aldığı 10 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Edirne 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına...
16 Şubat 2017 Perşembe 18:49
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