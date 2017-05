(Görüntülü Haber) Edirne’de ortaokul öğrencisi kız kardeşleri Pakistanlıların kaçırdığı iddiası

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE’de iki gün önce ‘okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan kızları 13 yaşındaki Ebru ve 15 yaşındaki Neslihan Örs'ten bir daha haber alamayan Sema ile Göksel Örs çifti, polise kayıp başvurusunda bulundu. Sokaklara fotoğraflı ilanlar yapıştırarak çocuklarını arayan Örs çifti, kızlarını Pakistan uyruklu A.A. ile yeğeni A.E.’nin kaçırdığını öne sürdü.



Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi’nde oturan Sema ve Göksel Örs’ün 5 çocuğundan ikisi olan Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri Ebru ile Neslihan Örs, 2 gün önce ‘okula gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Akşam kızlarının eve gelmemesi üzerine telaşa kapılan Sema-Göksel Örs çifti, polis merkezine giderek kızları için kayıp başvurusunda bulundu. Aile bir dönem kızlarının duygusal yakınlık yaşadığı Dilaver Mahallesi’nde yaşayan Pakistanlı 23 yaşındaki A.A. ile yeğeni 17 yaşındaki A.E.’nin kaçırmış olabileceği de polise anlatarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri ihbar üzerine Pakistanlı dayı ve yeğeninin oturduğu adrese gitti. Yapılan incelemede 2 şüphelinin de evde olmadığı anlaşıldı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.



AFİŞLERLE KIZLARINI ARIYOR



İnşaatlarda demircilik yaparak ailesini geçindiren 43 yaşındaki Göksel Örs, 2 gün önce evden okula gidip dönmeyen kızları Ebru ve Neslihan Örs’ün fotoğraflarının bulunduğu afişleri sokak ve iş yerlerine astı. Göksel Örs, kızlarının bir an önce bulunmasını istediğini belirterek, "Kızlarım Ebru ve Neslihan 2 gün önce sabah okula gitmek için evden çıkıyorlar. O günden beri hiçbir haber alamadık. Telefonlarını aradık telefonları kapalı. Daha sonra Dilaverbey Mahallesi’nde oturan Pakistanlı iki genç ile duygusal bir şeyler yaşadıklarından haberimiz oldu. Onların görüşmemeleri için elimizden geleni yaptık. Kızım intihar etmekle bizi tehdit etti. Daha sonra ayrıldıklarını biliyoruz. Onların evlerine gittiğimizde A.A. ile A.E.’nin evde olmadığını öğrendik. Polise gidip başımızdan geçeni anlattık. Kızlarımızı Pakistanlı iki genç kaçırdı. Hayatlarında da endişe duyuyorum. Bir an önce kızlarım bulunması istiyorum" dedi.



Gözü yaşlı anne Sema Örs, çocuklarının giydiği kıyafetleri koklayarak kızlarını görenlerin polisi arayarak bildirmesini istedi.