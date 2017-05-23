(Görüntülü Haber) Edirne’de, FETÖ’cülere organizatörlük yapan şüpheli tutuklandı

EDİRNE’nin Meriç İlçesi’ne bağlı Karayusuflu Köyü’nde FETÖ/PDY üyesi 4 şüpheliyi yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkarmaya çalıştığı belirlenen ve jandarma tarafından İpsala İlçesi’nde yakalanan organizatör C.A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meriç İlçesi’ne bağlı Karayusuflu Köyü’nde, geçen 17 Şubat’ta FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 4 kişiyi yasadışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışarak, şüphelilere yardım, yataklık ve organizatörlük yapmak suçundan aranan C.A.G., İpsala’da jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Meriç’teki jandarma ekiplerine teslim edilen C.A.G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu.