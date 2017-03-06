(Görüntülü Haber) Edirne’de FETÖ'den 6 gözaltı

EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında polis, avukat ve öğrenci ablasının da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Edirne Devlet Hastanesi’nin müdürü Ömer T., hastanenin eski müdürü Veli Ş., İstanbul’da öğrenci ablası olduğu öne sürülen kızı Büşra Ş., örgütün kriptolu iletişim programı ‘ByLock’ kullandıkları belirlenerek meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Mehmet D. ile polis memuru İhsan Y. ve avukat Harun B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgusuna alındı.